В Индии держится аномальная жара, доходящая до 50 и даже до 60 градусов. По мнению аналитиков, это чревато серьезными последствиями.

Об этом сообщает русская служба BBC.

Так жара может привести к проблемам с урожаями пшеницы, риса, сахара, что делает еще более вероятным голод в беднейших странах, особенно - ориентированных на индийскую аграрную продукцию.

Также такая погода провоцирует риск пожаров и стихийных бедствий.

Кроме того, одним из последствий жары является увеличение нагрузки на систему электроснабжения, рост потребления электроэнергии, прежде всего дешевой угольной (что приведет к росту поставок из России).

Напомним, в Индонезии, которая является крупнейшим в мире экспортером пальмового масла, решили запретить вывозить товар за пределы страны из-за вторжения РФ в Украину.

"Страна" также писала, что Индонезия отказала Украине в поставках вооружения, но готова отправить гуманитарную помощь.

При этом президент Джоко Видодо пригласил ВладимираЗеленского и Владимира Путина принять участие в саммите G20 в ноябре. Оба президента согласились.