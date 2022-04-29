Президент России Владимир Путин принял приглашение Индонезии посетить саммит G20 в этой стране, на который ранее уже позвали президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на президента Индонезии Джоко Видодо.

По словам Видодо, он пригласил Зеленского и Путина на саммит, запланированный на ноябрь. Оба политика приняли приглашение.

"Я выразил надежду, что война может скоро закончиться и мирное решение путем переговоров может быть достигнуто", - заявил Видодо.

По его словам, пандемия и война в Украине влияют на восстановление мировой экономики.

"Мы понимаем, что G-20 может стать катализатором восстановления мировой экономики", - сказал Джоко Видодо.

Напомним, в Турции надеются на встречу Зеленского и Путина в ближайшие дни.

Также мы писали, что в Офисе президента прокомментировали возможность встречи Зеленского и Путина. Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что время и контекст этой встречи пока не определены.

Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.