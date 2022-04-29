И Путин, и Зеленский приняли приглашение Индонезии посетить саммит G20 в ноябре
Президент России Владимир Путин принял приглашение Индонезии посетить саммит G20 в этой стране, на который ранее уже позвали президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на президента Индонезии Джоко Видодо.
По словам Видодо, он пригласил Зеленского и Путина на саммит, запланированный на ноябрь. Оба политика приняли приглашение.
"Я выразил надежду, что война может скоро закончиться и мирное решение путем переговоров может быть достигнуто", - заявил Видодо.
По его словам, пандемия и война в Украине влияют на восстановление мировой экономики.
"Мы понимаем, что G-20 может стать катализатором восстановления мировой экономики", - сказал Джоко Видодо.
Напомним, в Турции надеются на встречу Зеленского и Путина в ближайшие дни.
Также мы писали, что в Офисе президента прокомментировали возможность встречи Зеленского и Путина. Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что время и контекст этой встречи пока не определены.
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