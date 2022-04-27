Президент Индонезии Джоко Видодо, председательствующий в "Большой двадцатке", пригласил президента Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите G20, который состоится в конце года.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Провел переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо. Поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальную целостность Украины, в частности, за четкую позицию в ООН. Обсудили проблематику продовольственной безопасности. Благодарен за приглашение принять участие в саммите G20", - написал президент Украины.

Как известно, Россия входит в G20. Ранее Bloomberg писал, что глава Индонезии отказался не приглашать президента России Владимира Путина.

То есть, на этом саммите могут встретиться Путин и Зеленский.

Напомним, что из-за войны в Украине на саммите G20 не будут принимать итоговую декларацию.

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