В среду, 27 апреля, идет уже 63-й день с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Наиболее "горячие точки" сейчас в Донецкой и Луганской области, на юге страны, в направлении Харькова.

РФ усилила обстрелы украинских железных дорог в разных уголках Украины.

Об итогах вчерашнего дня читайте в нашем материале.

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Ниже хроника событий сегодняшнего дня. Онлайн обновляется.

27 апреля

08.40 Святослав Вакарчук опубликовал видео, как исполняет свой хит "Все буде добре" в одной из фронтовых частей на востоке Украины.

08.30 По данным разведки Британии, Украина сохраняет контроль над большей частью своего воздушного пространства. России не удалось эффективно уничтожить украинские ВВС или подавить украинскую систему ПВО.

Авиация РФ в основном сосредоточена на юге и востоке Украины, оказывая поддержку российским сухопутным войскам.

РФ имеет очень ограниченный доступ с воздуха к северу и западу Украины, ограничивая наступательные действия глубокими ударами дистанционным вооружением.

По данным разведки, РФ продолжает наносить удары по украинским военным объектам и логистической инфраструктуре по всей стране.

"Большинство авиаударов РФ по Мариуполю, вероятно, наносится с использованием неуправляемых свободнопадающих бомб. Это оружие снижает способность РФ эффективно различать, когда наносятся удары, что увеличивает риск жертв среди гражданского населения", - пишет разведка.

08.22 В Затоке Одесской области снова обстреляли железнодорожный мост через Днестровский лиман.

Пострадавших нет. Ракетный удар произошел в 6:45 утра, сообщил глава "Укрзализныци" Александр Камышин.

08.15 За прошедшие сутки в Луганской области в результате обстрелов разрушено семь домов, еще часть повреждена. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

В Северодонецке загорелась квартира в многоэтажке, горели два дома в Рубежном, один – в Нижнем, еще два – в Лисичанске. Во время эвакуации из Белогоровки россияне открыли огонь по поселку. В результате там еще один частный дом непригоден для жилья.

08.11 Пишут о ночных взрывах в Воронеже и Курске. В Воронеже телеграм-каналы пишут, что работало местное ПВО.

08.05 Сегодня ночью в Днепропетровской области обстреляли Зеленодольскую общину к югу от Кривого Рога.

"Били из артиллерии. Попали по предприятию энергетической инфраструктуры. Утечка смазки и сильный пожар", - сообщил губернатор Валентин Резниченко.

Огонь тушили несколько часов, один работник предприятия ранен.

Под обстрел попал и сам город Зеленодольск, а также села Марьянское и Большая Костромка.

08.02 Запасы оружия в США рискуют иссякнуть через несколько месяцев, пишет Bloomberg.

Это произойдет, если администрация Байдена продолжит отправлять в Украину запасы из арсенала, заявили военные эксперты.

"Это огромная угроза нашей безопасности", - заявила на слушаниях в Комитете по вооруженным силам Конгресса бывшая замминистра обороны США по закупкам Эллен Лорд.

По ее словам, США отправили в Украину почти четверть своих запасов ракет Stinger.

08.00 Ситуация на фронте по данным ВСУ:

1. К юго-западу от Изюма противник овладел селом Заводы и ворвался на окраины Великой Камышевахи (это крупный узел ВСУ в этом районе).

2. Из Белгородской области в Харьковскую ввели еще две новых батальонных тактических группы, преимущественно из состава войск ВДВ.

3. Основные усилия противника сосредоточены на Северодонецком, Попаснянском и Кураховском направлениях с целью взятия под полный контроль Попасного, Рубежного и развития наступления на Лиман, Северодонецк и Славянск.

4. К востоку от Лимана противник взял село Заречное и штурмует Ямполь.

5. К югу от Лисичанска россияне установили полный контроль над Новотошковским (о его взятии заявлялось еще позавчера). Оттуда противник ведет наступление в направлении населенных пунктов Нижнее и Орехово.

07.00 Зеленский прокомментировал события в Приднестровье, где идут взрывы, а власти "республики" обвиняют Украину в засылке диверсантов.

По его словам, "Российская Федерация пытается дестабилизировать ситуацию в регионе Приднестровья, но Вооруженные Силы готовы к возможной эскалации со стороны российских войск на временно оккупированной территории Республики Молдова".

06.30 Оперкомандование "Юг" сообщило, что Украина ударила по острову Змеиный, который захватили россияне.

Уничтожен ЗРК "Стрела-10" и один из кораблей противника (какой - не уточняется).

06.00 Губернатор Полтавской области Дмитрий Лунин заявил, что "прилетов" не было. Природу взрывов, которые слышала Полтава вчера вечером, он не пояснил.