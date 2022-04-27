Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся в Грузию для подготовки открытия второго фронта против России в случае военных действий в Украине.

Об этом он заявил в среду, общаясь с грузинскими журналистами.

"Было намерение открытия второго фронта. Существовала конкретная информация о том, что война в Украине должна была начаться в ноябре или декабре прошлого года. Именно для этого приехал Саакашвили, чтобы отсюда было подготовлено все для открытия второго фронта. К сожалению, это подтвердили нам и наши украинские друзья", - сказал Гарибашвили.

Сам Гарибашвили сказал, что никакого второго фронта не будет, и Грузию никто в противостояние не втянет.

Напомним, что прошлой осенью бывший президент Грузии и бывший украинский чиновник Михаил Саакашвили вернулся в Грузию и почти сразу же был задержан, поскольку на родине он дважды приговорен судом за различные преступления.

Пока над ним шел судовой процесс, Саакашвили объявил голодовку и сказал, что готов умереть от голода, чтобы "вырвать Грузию из когтей российских олигархатов".

В Грузии заявили, что не помилуют бывшего президента и ему грозит как минимум 6 лет тюремного заключения.