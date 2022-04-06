Командир воюющего за Украину "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили заявил, что его подразделение не будет брать в плен российских солдат.

В одном из интервью его попросили прокомментировать появившиеся в сети кадры, на которых лежащих на дороге российских солдат добивают выстрелом в голову. При этом у военнопленных связаны руки.

"Ага, у оккупантов порой связывают руки и ноги. Мы российских солдат - я за "Грузинский легион" вам говорю сейчас - мы российских солдат ни в коем случае в плен брать не будем. Так же, как и кадыровцев. Ни одного человека в плен не попадет", - сказал Мамулашвили.

Как писала "Страна", по данным на 4 апреля в Украине находится около шести сотен российских военнопленных.

Война в Украине продолжается уже 42-й день. Мы следим за ситуацией на фронте и в городах в обновляемом материале.

"Страна" анализировала основные события 41-го дня войны. На фронте не прекращались бои местного значения. Противник усиливал группировку на юге и немного продвинулся в Харьковской области. В НАТО заявили, что Россия после перегруппировки сосредоточит удар на востоке и юге Украины. Арестович анонсировал, что активная фаза войны должна закончиться к середине апреля.

Также мы писали о том, что в Европе раскрыли содержимое нового пакета санкций против России.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте, санкциях и сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.