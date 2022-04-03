Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала, что российские войска взяли в плен 11 глав местных общин. Об этом она рассказал во время нового видеообращения.

"По состоянию на сегодняшний день в плену находятся 11 глав местных громад из Киевской, Херсонской, Харьковской, Запорожской, Николаевской и Донецкой областей. Мы информируем о них Международный комитет Красного Креста, ООН и все возможные организации. Мы требуем от всех, от кого это зависит, чтобы все наши гражданские, мэры городов, журналисты и активисты были освобождены", - сказала она.

Кроме того, Верещук рассказала, что староста села Мотыжин в Киевской области Ольга Сухенко найдена убитой.

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