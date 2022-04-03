Латвия, Литва и Эстония с 1 апреля не получают поставок российского природного газа. Страны Балтии стали одними из первых, которые разорвали энергетическое сотрудничество с РФ из-за войны в Украине.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу оператора латвийской системы природного газа Conexus Baltic Grid Улдиса Барисса.

"Если еще и были сомнения, можно ли рассчитывать на российские поставки, то эти события ясно показывают, что с точки зрения надежности полагаться на них фактически больше нельзя. С точки зрения энергетической безопасности государства однозначно нужно решать вопрос о строительстве второго СПГ-терминала — чем быстрее, тем лучше", - заявил Барисс.

По его словам, сейчас страны Балтии получают газ от двух поставщиков: Клайпедского терминала сжиженного природного газа и Инчукалнского подземного газохранилища. При чем запасы Инчукалнского хранилища достигают 7,6 террават-часов, что равняется объему потребления газа Латвией и Литвой в течение всего зимнего периода. Поэтому Барисс считает, что пока беспокоиться о возможном дефиците не стоит.

Напомним, по данным аналитиков Bloomberg с начала войны в Украине экономика России пошатнулась, но страна все еще может выйти из конфликта с благополучным балансом. Все дело в продолжающемся импорте ее нефти и газа, в том числе и странами ЕС.

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