Литва первой в Евросоюзе полностью отказалась от импорта российского газа. В Министерстве энергетики страны заявили, что с начала текущего месяца газотранспортная система работает без голубого топлива из Российской Федерации.

Об этом сообщает Delfi.

"Мы первая страна Европейского союза среди стран-поставщиков "Газпрома", добившаяся независимости от поставок российского газа, и это результат долгосрочной последовательной энергетической политики и своевременных инфраструктурных решений", - заявил литовский министр энергетики Дайнюс Крейвис.

По данным литовского оператора газотранспортной системы, 2 апреля, импорт российского газа в Литву равнялся нулю. В Министерстве энергетики отметили, что весь спрос на газ удовлетворяется за счет терминала сжиженного природного газа в Клайпеде.

Согласно графику, ежемесячно на терминал будет поступать три больших груза сжиженного природного газа, которого должно хватить всем клиентам.

"На ближайший период клиенты подали заявки на транспортировку газа только с терминала. При необходимости газ может быть доставлен в Литву также по газовому соединению с Латвией, а с 1 мая - и по газовому соединению с Польшей", - говорится в сообщении министерства.

Газ транзитом через Литву продолжает транспортироваться для нужд Калининграда, но в ином техническом режиме, чем обычно, обеспечивая только передачу необходимого для транзита количества газа.

Напомним, что в Латвию с пятницы, 1 апреля, прекратил поступать природный газ по трубопроводу из России. Хотя дата и совпала с началом действия новой российской схемы оплаты газа в рублях, это было плановое отключение для проведения ремонта.

Ранее мы писали, что в Евросоюзе вслед за странами G7 отвергли требование России платить за газ в рублях.