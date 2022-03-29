Европейский союз, как и страны "Большой семёрки" (G7), отвергает требование Российской Федерации оплачивать российский газ в рублях.

Об этом сообщил официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер.

"Наша позиция - такая же, как и у G7", - заявил пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос о том, как будет реагировать ЕС на распоряжение Путина принимать оплату за экспорт российского газа только в рублях.

Комментируя состоявшееся накануне совещание министров энергетики государств G7, на котором была представлена Еврокомиссия, Мамер сказал, что участники обсуждения "отвергли это требование".

"Что касается нас, мы сказали, что поставки должны соблюдаться с использованием долларов или евро", - добавил он.

Напомним, 23 марта Путин поручил дать директиву Газпрому перевести расчёты за поставки российского газа в европейские страны в рубли "в кратчайшие сроки". После этого цены на газ в Европе стремительно пошли вверх.

Ранее глава МИД Украины Кулеба призвал страны ЕС не выполнять требование Путина.

В Кремле же заявили, что РФ не будет поставлять Европе газ бесплатно в случае отказа платить за него в рублях

Подробно о том, что значат требования России о переводе торговли за газ в рублях, ранее мы рассказывали в отдельном материале.

Также в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева рассказала, как Путин ответил на санкции Европы и ввел с ней рублевые расчеты за газ.