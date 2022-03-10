Сегодня, 10 марта, в ходе совещания президента РФ с членами правительства глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия намерена погашать внешние долги в рублях.

Его слова привод пресс-служба сайта президента России.

"Установлен специальный порядок обслуживания внешних долгов, включая государственные долги: мы будем погашать наши внешние обязательства в рублях, а конвертацию будем осуществлять за счет разморозки золотовалютных резервов", - заявил Силуанов.

Помимо этого, он сказал, что Запад объявил дефолт по своим обязательствам перед Россией, заморозив золотовалютные резервы.

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