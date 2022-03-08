Сегодня, 8 марта, в Соединенных Штатах Америки правительство предложило заблокировать золотые запасы России на 132 млрд долларов.

Об этом сообщает американское издание Axios.

В частности, группа сенаторов США внесла на рассмотрение законопроект, запрещающий России использовать золото для смягчения последствий жестких санкций.

По информации издания, проект закона направлен на то, чтобы лишить возможности Россию продавать золотые запасы, а также применять санкции к американским организациям, которые занимаются торговлей золотом, перевозкой его из резервов российского Центробанка или продают этот драгметалл любым доступным способом в России.

Также рассматривается введение вторичных санкций в отношении лиц, участвующих в операциях с золотом из запасов ЦБ РФ, то есть покупателей золотовалютных резервов России.

"Огромные запасы золота в России — один из немногих оставшихся активов, которые Путин может использовать, чтобы удержать экономику своей страны от дальнейшего падения. Санкционируя эти запасы, мы можем еще больше изолировать Россию от мировой экономики и усложнить все более дорогостоящую военную кампанию Путина",- говорится в заявлении США.

К слову, золотовалютные резервы России на сегодня составляют около 132 миллиардов долларов.

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