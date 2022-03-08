Россия заняла первое место среди всех стран по количеству введенных против нее санкций
Россия заняла первое место среди всех стран по количеству введённых санкционных мер, подсчитал сервис Castellum. Она опережает по этому показателю Иран, Сирию и Северную Корею.
"Вообще сейчас разворачивается важнейший для определения будущего мира эксперимент - может ли крупная экономика жить в условиях фактической блокады со стороны ведущих государств Запада?
Правда, стоит отметить, что блокада пока не полная - Европа не хочет отказываться от покупок российской нефти и газа (который, кстати, продолжает качаться и через Украину). А цены на основные товары российского экспорта рекордные.
Правда, курс рубля летит в пропасть. Но не начнётся ли обратный процесс (с учётом притока валютной выручки от дорожающего экспорта) - пока непонятно.
В целом, ещё никогда такую крупную экономику ещё не блокировали. А потому никто не может пока точно сказать, что будет с российской экономикой и мировыми рынками", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика страны".
Подробно о влиянии санкций и войны в Украине на мировые рынки мы писали в отдельном материале.
Напомним, ЕС уже сегодня может ввести новый пакет санкций против РФ, которые затронут порты, корабли и военные технологии.
За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале.
"Страна" также подробно рассказывала о том, как развивались события на фронте 7 марта, на двенадцатый день войны.
Кроме того, мы сообщали, что вчера состоялся третий раунд переговоров Украины и России. Об их итогах уже рассказали у Зеленского. Также впечатлениями поделились представители российской стороны.
Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, что происходило вчера на фронте и с переговорами.