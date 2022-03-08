Россия заняла первое место среди всех стран по количеству введённых санкционных мер, подсчитал сервис Castellum. Она опережает по этому показателю Иран, Сирию и Северную Корею.

"Вообще сейчас разворачивается важнейший для определения будущего мира эксперимент - может ли крупная экономика жить в условиях фактической блокады со стороны ведущих государств Запада?

Правда, стоит отметить, что блокада пока не полная - Европа не хочет отказываться от покупок российской нефти и газа (который, кстати, продолжает качаться и через Украину). А цены на основные товары российского экспорта рекордные.

Правда, курс рубля летит в пропасть. Но не начнётся ли обратный процесс (с учётом притока валютной выручки от дорожающего экспорта) - пока непонятно.

В целом, ещё никогда такую крупную экономику ещё не блокировали. А потому никто не может пока точно сказать, что будет с российской экономикой и мировыми рынками", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика страны".

Подробно о влиянии санкций и войны в Украине на мировые рынки мы писали в отдельном материале.

Напомним, ЕС уже сегодня может ввести новый пакет санкций против РФ, которые затронут порты, корабли и военные технологии.

За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале.

"Страна" также подробно рассказывала о том, как развивались события на фронте 7 марта, на двенадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что вчера состоялся третий раунд переговоров Украины и России. Об их итогах уже рассказали у Зеленского. Также впечатлениями поделились представители российской стороны.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, что происходило вчера на фронте и с переговорами.