Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк кратко прокомментировал итоги переговоров с Россией, которые сегодня состоялись в Беларуси. По его словам, во время третьего раунда прошли "небольшие положительные сдвиги".

Об этом Подоляк написал в своем твиттер-аккаунте.

"Третий раунд переговоров завершился. Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров… По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации продолжены", - сказано в сообщении.

Напомним, сегодня состоялся третий этап переговоров Украины и России в Беларуси. Они должны были стартовать в 16:00 по киевскому времени, но была задержка из-за сложной логистики украинской делегации. Переговоры закончились в 19:50 по Киеву, сообщает посольство РФ в Белоруссии.

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