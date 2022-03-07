Члены делегаций на переговорах по ситуации между РФ и Украиной не будут озвучивать предлагаемые условия до согласования "общих позиций".

Об этом в интервью российской журналистке Юлии Латыниной на ее канале в YouTube заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Переговорный процесс идет - он очень сложный. Там есть много опций, высказанных с одной стороны и с другой. Мы договорились до момента, когда мы согласуем общие позиции, не выходить для того, чтобы на них - на эти позиции, встречные, не начало оказывать давление общественное мнение", - сказал Подоляк.

Также он заявил, что "не хочется на данном этапе, сказав какие-то сырые вещи, спровоцировать какие-то неправильные вещи".

О том, какие перспективы на сегодняшние переговоры, которые должны стартовать в 15:00, "Страна" писала в отдельном материале.

Ранее мы также писали, что Вадим Денисенко, советник главы МВД, в комментарии "Стране" скептически оценил перспективы третьего раунда переговоров.

"Страна" следит за обстановкой на фронте на двенадцатый день войны в обновляемом материале.

Отметим, мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 6 марта, на 11-й день войны.

Также мы публиковали новую карту боевых действий в Украине.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, как Россия и Украина могут договориться о мире, а также - за что в Киеве убили переговорщика с Москвой.