Глава Министерства иностранных дел КНР Ван И провел переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и одобрил, как и ранее Вашингтон, пути прямых переговоров Украины и России, а также призвал Евросоюз и западные страны вступить в диалог с Российской Федерацией.

Китайский дипломат раскритиковал действия, которые "подливают масла в огонь" и приводят к эскалации. По мнению Ван И, США, НАТО и ЕС должны "посмотреть в лицо противоречиям" и на равных условиях вступить в диалог с РФ по выработке механизма безопасности в Европе.

Кроме того, глава МИД Китая сказал, что расширение НАТО может оказать негативное влияние на безопасность России.

Также Ван И заявил, что ситуация в Украине дошла до той точки, которую в Китае не хотели увидеть.

По мотивам переговоров в Госдепе опубликовали релиз, в котором сообщили, что Энтони Блинкен заявил, что "мир наблюдает за тем, какие нации выступают за базовые принципы свободы, самоопределения и суверенитета".

Блинкен добавил, что "мир действует в унисон, чтобы осудить российскую агрессию и отреагировать на нее, обеспечив, чтобы Москва заплатила высокую цену".

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