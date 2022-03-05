Безопасный гуманитарный проход из Мариуполя и Волновахи сегодня, 5 марта, создан уже не будет, сообщили в Красном кресте. Первая попытка договорится о безопасном выходе мирных жителей сорвана.

Между тем вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в комментарии "Стране" сообщила, когда планируется следующая попытка организовать зелёные коридоры для эвакуации людей из городов, где идёт война.

"Мы продолжаем переговоры постоянно. Надеюсь, что завтра состоится эвакуация женщин и детей, пожилых людей. Однако сейчас Россия продолжает обстреливать Мариуполь, уже есть попадание в ДЕПО, в котором находились автобусы для вывоза людей. Вчера взорвали мост по пути из Волновахи и Мариуполя, нам пришлось менять маршруты. Каждый день отсутствия гуманитарных коридоров – это упущенный шанс спасти гражданских людей. Мы это хорошо понимаем", - сказала Ирина Верещук.

Также она ответила на вопрос "Страны", планируется ли эвакуация жителей из пригородов Киева, где также продолжаются обстрелы.

"Да, из пригородов Киева тоже планируется эвакуация. Мы готовим коридоры и по Сумам, Харькову, Херсону, нарабатываем механизм с ВА и ВСУ, ГСЧС. Особенно важна роль Красного Креста, который должен помочь гражданским, став посредником в трудном процессе организации коридоров. Труднее всего - достичь режима прекращения огня", - добавила Верещук.

Напомним, Россия сорвала эвакуацию из Волновахи и Мариуполя.

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