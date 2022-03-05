Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что Российская Федерация сорвала договоренности по "зеленым коридорам" и эвакуации из Волновахи и Мариуполя. Об этом она заявила в ходе нового обращения.

"Уважаемые украинцы. В 11:45 РФ начала обстрел города Волновахи из тяжелого вооружения. Как вы знаете, с 9 часов утра 5 марта у нас была предварительная договоренность о том, что мы создадим два гуманитарных коридора - Волноваха и Мариуполь. Я констатирую тот факт , что Россия нарушила договоренности даже при посредничестве Красного Креста, не соблюдала взятые на себя обязательства и обстреливает город Волноваха", - сказала она.

В то же время Верещук обратилась к России с просьбой прекратить обстрелы и дать людям спокойно покинуть зону боевых действий.

"Чтобы дети, женщины и старики смогли покинуть населенные пункты. Также обращаемся в РФ дать возможность из города Днепра и города Запорожья направить грузы , состоящие из медикаментов, инсулин и так далее, а также продуктов питания", - добавила она.

Отметим, что в российском Минобороны обвинили украинскую сторону в срыве режима тишины в Мариуполе и Волновахе.

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