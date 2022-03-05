В субботу, 5 марта, российские оккупационные войска повредили железнодорожную колею под Ирпенем, из-за чего с рельс сошли несколько вагонов. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Попадание вражеского снаряда повредило колею по направлению к Ирпеню. Фиксируем схождение двух пустых вагонов, которые ехали на эвакуационный рейс в составе 5-вагонного поезда", - говорится в сообщении.

В то же время в компании уточнили, что эвакуация из Ирпеня будет происходить оперативно поданными вагонами с ближайшей возможной точки.

"Остальные эвакуационные рейсы двигаются по графику, а общее число спасенных составляет 1,26 млн", - добавили в компании.

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