В пятницу, 4 марта, из Запорожья отменили эвакуационные поезда.

Об этом сообщили в Запорожском горсовете.

"По техническим причинам отправление эвакуационных поездов из Запорожья сегодня отменяется", говорится в сообщении.

Сегодня из Запорожья в 22.00 должен был отправиться поезд "Запорожье Львов", а в 23.59 "Запорожье Ужгород".

В "Укрзализнице" уточнили, что эвакуационные рейсы, назначенные на вечернюю отправку из Запорожья, задерживаются в пути. Посадка на них будет отложена до утра.

Также в УЗ напомнили актуальную карту по работе железной дороги по состоянию на 4 марта 2022 года.

Напомним, что под Киевом начали эвакуацию жителей Белой Церкви.

Также мы писали, как ЕС поменял правила приема беженцев из Украины. Спасающиеся от войны украинцы могут остаться в странах ЕС на год без бюрократических проволочек. Если боевые действия продолжатся, этот срок продолжат еще на два года.



Читайте в нашем онлайн — что происходит в Украине сегодня, 4 марта 2022 года.

В телеграм-канале "Политика Страны" мы собрали главные новости, карта боевых действий, фото, видео.