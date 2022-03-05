Coca-Cola приостановила работу своего завода в Киеве и провела эвакуацию персонала
Компания Coca-Cola заявила о приостановке своего завода в Киеве и эвакуации оттуда персонала.
Об этом говорится в заявлении компании.
"Безопасность наших сотрудников является нашим наивысшим приоритетом. Мы остаемся в постоянном контакте с сотрудниками в Украине и России и делаем все возможное, чтобы поддержать их", - говорится в сообщении.
В то же время в компании уточнили, что не могут дать прогноз о финансовых результатах на этот год.
Известно, что завод Coca-Cola находится в Киевской области недалеко от Броваров.
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