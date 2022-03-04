Во время допрос российский пленный офицер сообщил, что накануне вторжения в Украину, командиры военных подразделений РФ сказали о том, что "операция" будет проходить так, как это было в 2014 году в Крыму.

Пленный представился капитаном Руденко Игорем Алексеевичем. Ранее он служил в ВСУ, но в 2014 году в Крыму перешёл на сторону РФ и с тех пор служил в российской армии.

Рассказывает, что планировалось договориться с руководителями городских администраций Украины. По словам пленного, командиры им говорили накануне начала военного вторжения, что будет как в Крыму в 2014 году.

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