Запорожская областная военная администрация сообщает, что российская армия захватила телевизионную вышку в Мелитополе.

В СБУ заявляют, что армия РФ установила там свое оборудование и начали транслировать российские телеканалы.

В свою очередь российские телеграм-каналы сообщают, что в Херсоне заработали телеканалы РФ. Ранее были сообщения, что российские военные заняли местный телецентр.

"То есть, судя по всему, на всех территориях, контролируемых россиянами, отключат украинское ТВ и включат российское", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика страны".

Напомним, ранее Госдума приняла поправки о наказании до 15 лет колонии "за фейки о российской армии".

"Страна" следит за происходящим в Украине 4 марта в обновляемом материале.

Напомним, в Украине продолжаются боевые действия, которые начала Россия. В нашем материале рассказывается о трагических событиях первой недели.

Мы также разобрались, как война изменила рынок труда и что будет дальше с работой.

Вчера в Бресткой области прошли мирные переговоры Украины и России. "Страна" подробно рассказывала, как шли боевые действия и переговоры 3 марта.

В телеграме "Политика Страны" - карта, фото, видео.

Семь дней в крови: итоги первой недели войны в Украине - на ютубе, в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".