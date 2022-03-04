Сегодня, 4 марта, Государственная дума РФ единогласно приняла во втором и третьем чтениях поправки о наказании до 15 лет колонии "за фейки о российской армии".

Кроме того, закон предусматривает до 5 лет колонии за призывы к воспрепятствованию использованию российских войск "для защиты интересов России" (то есть, под эту норму подпадают все те, кто призывают закончить войну и вывести войска с Украины или же выходит на митинги с таким требованием).

Документ может вступить в силу завтра.

Ранее мы писали, что российский президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об изменении порядка использования миротворческих сил ОДКБ. Документ предусматривает возможность использования сил ОДКБ в миротворческих операциях под эгидой ООН через "координирующее государство-член ОДКБ".

"Страна" следит за происходящим в Украине 4 марта в обновляемом материале.

Напомним, в Украине продолжаются боевые действия, которые начала Россия. В нашем материале рассказывается о трагических событиях первой недели.

Мы также разобрались, как война изменила рынок труда и что будет дальше с работой.

Вчера в Бресткой области прошли мирные переговоры Украины и России. "Страна" подробно рассказывала, как шли боевые действия и переговоры 3 марта.

В телеграме "Политика Страны" — карта, фото, видео.

Семь дней в крови: итоги первой недели войны в Украине — на ютубе, в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".