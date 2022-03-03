Владимир Путин внес в Госдуму РФ законопроект о внесении корректировок в Соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ.

Документ предусматривает возможность использования сил ОДКБ в миротворческих операциях под эгидой ООН через "координирующее государство-член ОДКБ".

"Координирующее государство", согласно документу, это одно из государств-членов ОДКБ, которое выберет специальный совет, для решения организационных вопросов и обеспечения задействования коллективных миротворческих сил в операциях ООН.

"Понятно, что это связано с войной в Украине и, возможно, другими подобными действиями России в будущем, к которым РФ попытается привлечь других членов ОДКБ", - комментирует Telegram-канал "Политика страны".

Напомним, в Украине продолжается война, которую начала Россия. Последние сообщения с фронта тревожные: россияне пытаются взять Киев в клещи, Мариуполь находится в блокаде.

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Не очень обнадеживающую аналитику готовят западные СМИ. Они считают, что блицкриг Путина не сработал, впереди затяжные сражения.

Тем не менее, шанс на мир все же остается. В Беларуси проходит второй раунд переговоров Украина и России.

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