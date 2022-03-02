Президенты Казахстана и России поговорили по телефону. Касим-Жомарт Токаев попросил Владимира Путина о компромиссе с Украиной. В то же время экс-глава Комитета нацбезопасности Казахстана Альнур Мусаев заявил о том, что Таджикистан и Кыргызстан сдали позиции под давлением Путина и согласились оказать России помощь в войне против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Казахстана.

"При обсуждении ситуации вокруг Украины Касым-Жомарт Токаев отметил исключительную важность достижения компромиссных соглашений в ходе переговоров", - говорится в сообщении.

Однако Мусаев сказал, что на конфиденциальном уровне Таджикистан и Кыргызстан выразили готовность оказать России военную помощь.

"Военная техника, боеприпасы, а также частично российский контингент из этих Центральноазиатских республик вывозится в РФ для применения его на войне", - сообщил экс-глава Комитета нацбезопасности Казахстана.

В Украине седьмой день продолжается война. Ночью стало известно, что российские войска заняли центр Херсона, а утром появились к юго-востоку от Харькова.

В самом Харькове продолжались ракетные удары, которые вчера унесли много жизней простых горожан и разрушили их дома.

Также сообщается о начале штурма в Мариуполе, который осажден российскими войсками.

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