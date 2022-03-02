Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о том, что в России в пятницу, 4 марта, могут ввести военное положение.

Об этом он написал в Twitter.

"4 марта обе палаты российского парламента соберутся на экстренное внеочередное заседание. На повестке, как я понимаю, превентивное введение военного положения в РФ", - сообщает Подоляк.

Напомним, 1 марта в российском Таганроге (Ростовская область) сообщили что по аэропорту города был нанесён удар. В соцсетях предположили, что ракета прилетела с Украины.

В Украине седьмой день продолжается война. Ночью стало известно, что российские войска заняли центр Херсона, а утром появились к юго-востоку от Харькова.

В самом Харькове продолжались ракетные удары, которые вчера унесли много жизней простых горожан и разрушили их дома.

Также сообщается о начале штурма в Мариуполе, который осажден российскими войсками.

В Киеве ночь прошла спокойно

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По предварительным данным, второй этап мирных переговоров России и Украины назначен на 2 марта. СМИ озвучили требования Москвы к Киеву.

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