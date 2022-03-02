Украина приняла решение выдавать пленных российскими матерям, если те приедут за ними в Украину лично.

Как сообщил "Стране" советник главы МВД Антон Геращенко, с момента начала работы горячей линии для матерей российских солдат, воюющих в Украине, туда уже позвонило 8000 тысяч матерей. Матери беспокоятся, потому что им ничего неизвестно о судьбе их детей, так как у всех при заходе в Украину забирают мобильные телефоны.

Сейчас украинские власти прорабатывают логистику - каким образом российские матери могут приехать в Украину, чтоб забрать своих сыновей из плена.

В Украине седьмой день продолжается война. Ночью стало известно, что российские войска заняли центр Херсона, а утром появились к юго-востоку от Харькова.

В самом Харькове продолжались ракетные удары, которые вчера унесли много жизней простых горожан и разрушили их дома.

Также сообщается о начале штурма в Мариуполе, который осажден российскими войсками.

В Киеве ночь прошла спокойно

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