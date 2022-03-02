В Харькове, где в течение сегодняшнего дня, 2 марта, беспрерывно происходят взрывы, сейчас прилетел снаряд в городскую школу №17.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Кроме того, около получаса назад российский враг ударил по телевышке и дому труда в Харькове, а также был нанесен удар крылатой ракетой по зданию горсовета. В пресс-службе мэрии уточнили эту информацию, заявив о том, что бомба не попала в здание городского совета Харькова.

"В здание городского совета не попала бомба. Взрывное устройство не попало в здание Харьковского городского совета. Из-за силы удара в горсовете вылетели окна. Пострадали офисные дома напротив", - говорится в сообщении.

В Украине седьмой день продолжается война. Ночью стало известно, что российские войска заняли центр Херсона, а утром появились к юго-востоку от Харькова.

В самом Харькове продолжались ракетные удары, которые вчера унесли много жизней простых горожан и разрушили их дома.

Также сообщается о начале штурма в Мариуполе, который осажден российскими войсками.

В Киеве ночь прошла спокойно

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По предварительным данным, второй этап мирных переговоров России и Украины назначен на 2 марта. СМИ озвучили требования Москвы к Киеву.

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