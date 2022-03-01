Поздним вечером, 1 марта, по Харькову были нанесены сильные ракетные удары. Взрывы раздавались в разных районах города.

Многочисленные видео ударов публикуют местные Telegram-каналы.

Так, на Холодной горе ракетами обстреляли танковое училище. По данным Telegram-каналов, зафиксированы попадания не менее 9 ракет. В результате ракетного удара на складах училища начали рваться снаряды.

Кроме того, не менее 6 ракет было выпущено по кадетскому корпусу, расположенному в том же районе. Сообщается о погибших и раненых, точной информации на данный момент нет.

Также зафиксированы прилеты на улице Клочковской, 228, по казармам лётного училища. Казармы горят.

В то же время в районе Ботанического сада, по данным СМИ, зафиксированы два попадания в жилой дом.

Ранее "Страна" сообщала, что сегодня утром по Харькову нанесли массированный ракетный удар. После этого в сети появилось видео взрыва на площади Свободы около здания обладминистрации.

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