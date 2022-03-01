После ракетного обстрела Чугуева в Харькове пропала мобильная связь.

По данным местных СМИ, Интернет работает только 2G. Сообщения в Telegram с трудом работают на прием, однако при отправке сразу же возникают непреодолимые сложности.

В Харькове говорят, что причина проблем со связью - разбитые интернет-коммутаторы и чугуевские вышки Vodafone.

Ранее "Страна" сообщала, что сегодня, 1 марта, Харьков подвергся страшным ракетным ударам. Есть погибшие и раненые.

Также мы писали, что из-за взрыва у телевышки в Киеве из эфира пропали центральные каналы. Их работу уже восстанавливают.

Кроме того, украинские сотовые операторы заблокировали российские номера в своих сетях.

В Украине продолжается война. Сегодня, 1 марта, была совершена атака на центр Харькова, есть погибшие и раненые.

Остается сложной обстановка и в Киевской области. Российские военные, по сообщениям очевидцев, на подступах к столице. В связи с опасностью детально рассказываем читателям, как можно эвакуироваться из города.

В нашем онлайне — карта боевых действий, что происходит в Украине сегодня. В телеграм-канале "Политика Страны" — оперативные и главные новости, фото и видео.

По предварительным данным, второй этап мирных переговоров России и Украины назначен на 2 марта. СМИ озвучили требования Москвы к Киеву.

В блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" — закончатся переговоры и что сейчас на фронте.