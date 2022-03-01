Мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям столицы и рассказал о последствиях попадания ракет в телевышку.

Обращение мэра опубликовали местные Telegram-каналы.

"В результате попадания в телебашню двух, по предварительным данным, ракет, погибли 5 мирных киевлян. Шли по тротуару мимо башни. Я призываю всех киевлян не ходить и не ездить по улицам! Будьте максимально осторожны. Эту ночь лучше провести в укрытиях. Сейчас специалисты работают, чтобы возобновить полноценную работу телебашни. И частично восстановили цифровое эфирное вещание. А также телеканалы доступны в кабельных сетях, со спутника и онлайн вещания. Объединимся, чтобы защищать наш город!" - рассказал Виталий Кличко.

Напомним, что из-за взрыва у телевышки в Киеве из эфира пропали центральные каналы, их работу уже восстанавливают. Также стало известно, что при ударе по телевышке под обстрел попала территория Бабьего Яра.

В Украине продолжается война. Сегодня, 1 марта, была совершена атака на центр Харькова, есть погибшие и раненые.

Остается сложной обстановка и в Киевской области. Российские военные, по сообщениям очевидцев, на подступах к столице. В связи с опасностью детально рассказываем читателям, как можно эвакуироваться из города.

В нашем онлайне — карта боевых действий, что происходит в Украине сегодня. В телеграм-канале "Политика Страны" — оперативные и главные новости, фото и видео.

По предварительным данным, второй этап мирных переговоров России и Украины назначен на 2 марта. СМИ озвучили требования Москвы к Киеву.

В блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" — закончатся переговоры и что сейчас на фронте.