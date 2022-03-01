"Столица атакована, есть жертвы". Кличко обратился к киевлянам после ракетной атаки
Мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям столицы и рассказал о последствиях попадания ракет в телевышку.
Обращение мэра опубликовали местные Telegram-каналы.
"В результате попадания в телебашню двух, по предварительным данным, ракет, погибли 5 мирных киевлян. Шли по тротуару мимо башни. Я призываю всех киевлян не ходить и не ездить по улицам! Будьте максимально осторожны. Эту ночь лучше провести в укрытиях. Сейчас специалисты работают, чтобы возобновить полноценную работу телебашни. И частично восстановили цифровое эфирное вещание. А также телеканалы доступны в кабельных сетях, со спутника и онлайн вещания. Объединимся, чтобы защищать наш город!" - рассказал Виталий Кличко.
Напомним, что из-за взрыва у телевышки в Киеве из эфира пропали центральные каналы, их работу уже восстанавливают. Также стало известно, что при ударе по телевышке под обстрел попала территория Бабьего Яра.
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