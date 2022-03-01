Вчера Минобороны России заявили, что для эвакуации мирных жителей из Киева есть одно безопасное направление - на юг, по одесской трассе.

Этот комментарий появился в ответ на неоднозначное интервью Виталия Кличко западным СМИ, где он сказал, что "Киев окружен", и эвакуация из него невозможна. Но потом заявил, что ничего такого не говорил и что это запущенный россиянами фейк.

"Страна" разобралась, как сегодня можно покинуть Киев, который пытаются заблокировать российские войска.

На личном авто или попуткой

Этот вариант избрали сотни тысяч киевлян в первые два дня военных действий. А кто-то - и немного раньше. Причем сначала эти люди бросились заправляться и опустошили все АЗС.

Затем - стали в многочасовые пробки на Житомирской трассе (все в основном ехали на запад, куда, по расхожему мнению, Россия заходить не будет).

Те же, кто остался в Киеве, столкнулись с тем, что бензин в городе продается далеко не везде. А где он есть - там большие очереди и лимиты по 20 литров на машину. И оплату требуют наличными.

Поэтому те, кто не успел заправиться, могут не выехать физически - хотя дороги в целом уже не загружены отъезжающими.

После выходных, когда почти круглосуточно действовал комендантский час, изменилась дорожная ситуация, во-первых, на выезд из собственно Киева.

В понедельник мост Патона и Дарницкий мост оказались полностью перекрыты. На Южном и Северном мостах можно проехать через блокпосты. Также установлены внутренние блок-посты на многих перекрестках. Там останавливают поголовно всех мужчин, некоторых обыскивают.

Также киевские власти уведомили водителей о том, что категорически запрещается занимать полосы общественного транспорта. Те, кто поедут по ним, будут приняты за диверсанта, по которым разрешено стрелять на поражение.

То есть, эти особенности надо учитывать при перемещении по городу.

Далее вопрос - куда поехать из города. Формально все основные трассы из Киева пока свободны. Фактически - проезд там уже опасен.

Судя по сервису попутчиков БлаБлаКар, самое опасное направление - северное, на Чернигов. Туда рейсов просто нет. Но пока что здесь еще возят на юг (Одесса), восток (Полтава) и запад (Львов).

Стоимость поездки из Киева:

во Львов — от 320 до 675 гривен с человека.

в Одессу — 350 гривен.

в Полтаву — от 235 до 350 гривен.

в Ужгород — от 695 от 885 гривен.

Поездок на границу с Польшей мы не нашли. На кордон с Венгрией — есть предложения от перевозчиков. Цена — от 695 до 755 гривен.

Но при этом нужно понимать, что безопасности на любом из этих маршрутов никто особо не гарантирует.

Вот, например, что пишут пользователи ресурса "Автострада", которые обсуждают состояние дорог в Украине.

Говоря о трассе Киев-Харьков, пользователи в целом говорят, что до Харькова проблем нет, но дальше у окружной первой столице идут боевые действия. А люди, которые прорвались через окружную и выехали в сторону Изюма, говорят, что там обстреливают машины.

Житомирская трасса сейчас перекрыта на выезд практически по всей Киевской области. Чтобы на нее выехать, нужно делать огромный крюк через Одесскую трассу.

Это объясняется тем, что сейчас идут бои в районе Макарова, который примыкает к трассе с севера. Туда направляются российские войска, чтобы перерезать дорогу.

Закрыт проезд и на Чернигов: судя по картам - за 60 километров от города, но по факту лучше вообще не рисковать и не ехать на то направление, откуда РФ развивает наступление. Наверняка еще раньше там начнутся блок-посты, на которых вас могут просто развернуть.

Аналогично, кстати, с любым направлением. Военные скорее всего будут сразу перекрывать участки трасс, если в районе будут начинаться боевые действия.

Южное направление - Одесская трасса - пока выглядит открытым. Но куда именно там эвакуироваться - непонятно: фронт уже в Николаевской области, которая на эту трассу выходит. Разве что, как уже говорилось, выехав на эту дорогу, уйти возле Мытницы направо и дальше ехать хоть на Житомир, хоть на Винницу. Также оттуда можно выехать в Молдову.

Но, повторимся, даже этот путь не гарантирует от встречи с блок-постами, территориальной обороной разных селений, а также мимикрирующими под нее мародерами.

Таким образом, уезжать на автомобиле - пока более рискованный путь, чем на поезде. И обоснован он может лишь в том случае, если вы хорошо знаете маршрут и имеете запасной вариант на случай, если вас развернут.

Уехать из Киева поездом

Наиболее безопасный маршрут - ехать по железной дороге.

С начала военного положения "Укрзализныця" перешла к посуточному планированию рейсов. Планы публикуются на сайте ведомства ежедневно.

Например, вчера, 28 февраля, было достаточно много поездов в крупные города страны, в том числе на западную Украину: в Рахов, Ивано-Франковск, Ужгород, Львов, Шостку и Хмельницкий.

Также на вечер был назначен дополнительный эвакуационный поезд из Киева во Львов. Оттуда можно было отправиться далее в Румынию, Венгрию и Польшу.

Сегодня, 1 марта, эвакуационный рейс опять оправится на Польшу. Он выезжает в 19:13. Всем его пассажирам в Варшаве обещают дать крышу над головой и обеспечить питание.

Укрзализныця на своем сайте отмечает, что приоритетная посадка на эвакуационные поезда — для матерей с детьми. Билет не нужен, только паспорт и свидетельства о рождении детей. Посадка идет в порядке живой очереди.

Что же до остальных поездов, то билеты на них можно купить онлайн через сервис booking.uz.gov.ua. Например, сегодня из Киева в 12:40 отправится "Интерсити" во Львов. Правда, билеты на него уже раскуплены.

Но, повторимся, расписание на каждый день будут публиковать на сайте "Укрзализныци" отдельно. Также можно искать поезда на конкретную дату через сервис онлайн-покупки (совет - если не удается найти прямых рейсов, жмите кнопку "Найти с пересадкой").

А вот сервис покупки билетов "Приват 24" работает со сбоями и все время выбивает.

Отдельный вопрос - как добраться до вокзала. Если вы на правом берегу - то через метро, которое сейчас не пересекает мосты через Днепр.

Метро работает с интервалом 1 поезд в 40 минут в одну сторону. На красной ветке поезда ходят от Шулявской до Университета.

На синей: от Героев Днепра до Теремков, без остановки на Майдане Ненадежности и Площади Льва Толстого.

Зеленая ветка: от станции Сырец до Выдубичей, от станции Славутич до Красного хутора.

По тому же принципу курсирует и наземный общественный транспорт - между берегами Днепра сообщения уже нет (график здесь).

Если вы на левом берегу - ездит такси. Например, с Левобережной до ж/д-вокзала днем можно доехать за 315 гривен.