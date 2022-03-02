В Харьковской области, где не прекращаются обстрелы, за минувшие сутки погиб 21 человек, еще 112 пострадали.

Об этом сообщил глава облгосадминистрации (ОГА) Олег Синегубов в Telegram-канале.

По его словам, во второй половине суток город был атакован механизированными подразделениями врага.

"Все атаки отбиты. Российский враг получил значительные утраты, только техники более 40 единиц. Позиции удержаны", - написал Синегубов.

Он также добавил, что все ДРГ ликвидированы. "Уничтожен вражеский самолет, пилот которого после катапультации застрелился", - написал глава ОГА.

Ночью враг бомбардировал самолетами Су-25 позиции Чугуева (Башкировка и аэродром), города Харькова (ТЭЦ5, таковское училище на Полтавском пути и общежитие на Клочковской).

"Пожары в результате авианалета еще ликвидируются, идет детонация снарядов", - отметил Синегубов.

Напомним, в Украине седьмой день продолжается война. Ночью стало известно, что российские войска заняли центр Херсона, а утром появились к юго-востоку от Харькова.

В самом Харькове продолжались ракетные удары, которые вчера унесли много жизней простых горожан и разрушили их дома.

Также сообщается о начале штурма в Мариуполе, который осажден российскими войсками. В Киеве ночь прошла спокойно.

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По предварительным данным, второй этап мирных переговоров России и Украины назначен на 2 марта. СМИ озвучили требования Москвы к Киеву.

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