В Сети появилось видео невероятно мощного взрыва в Чугуеве. Это второй удар по городу в Харьковской области в районе аэропорта.

Видео опубликовали местные Telegram-каналы во вторник, 1 марта.

В социальных сетях пишут, что это очередное попадание ракеты "Калибр" в Чугуевский аэродром.

Ранее "Страна" сообщала, что после ракетного обстрела Чугуева в Харькове пропала мобильная связь. В городе говорят, что причина проблем со связью - разбитые интернет-коммутаторы и чугуевские вышки Vodafone.

В Украине продолжается война. Сегодня, 1 марта, была совершена атака на центр Харькова, есть погибшие и раненые.

Остается сложной обстановка и в Киевской области. Российские военные, по сообщениям очевидцев, на подступах к столице. В связи с опасностью детально рассказываем читателям, как можно эвакуироваться из города.

В нашем онлайне — карта боевых действий, что происходит в Украине сегодня. В телеграм-канале "Политика Страны" — оперативные и главные новости, фото и видео.

По предварительным данным, второй этап мирных переговоров России и Украины назначен на 2 марта. СМИ озвучили требования Москвы к Киеву.

В блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" — закончатся переговоры и что сейчас на фронте.