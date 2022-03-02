После утреннего обстрела в Харькове горит крыша областной полиции
В среду, 2 марта, в результате обстрелов горит крыша здания Главного управления Нацполиции в Харьковской области и жилые дома. Существует угроза распространения пожара.
Об этом сообщает ГосЧС.
На месте работают спасатели. Число пострадавших и разрушений уточняется.
Вот видео разрушений и пожара. Советник главы МВД Антон Геращенко пишет, что удар пришелся по зданию университета имени Каразина. То ли социологический, то ли экономический факультет. Здание полиции же - через дорогу.
В этой локации расположен большой комплекс зданий, отсюда и разночтения.
Кроме этого, за сутки, харьковские спасатели выезжали на тушение пожаров по семи адресам:
- Киевский - 31;
- индустриальный – 6;
- Шевченковский - 4;
- Слободской район – 3;
- Новобаварский – 2;
- Московский – 1;
– Немышлянский –1.
в Харьковской области:
- Харьковский район - 6;
- Изюмский – 3.
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Также сообщается о начале штурма в Мариуполе, который осажден российскими войсками.
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