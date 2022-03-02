В среду, 2 марта, в результате обстрелов горит крыша здания Главного управления Нацполиции в Харьковской области и жилые дома. Существует угроза распространения пожара.

Об этом сообщает ГосЧС.

На месте работают спасатели. Число пострадавших и разрушений уточняется.

Вот видео разрушений и пожара. Советник главы МВД Антон Геращенко пишет, что удар пришелся по зданию университета имени Каразина. То ли социологический, то ли экономический факультет. Здание полиции же - через дорогу.

В этой локации расположен большой комплекс зданий, отсюда и разночтения.

Кроме этого, за сутки, харьковские спасатели выезжали на тушение пожаров по семи адресам:

- Киевский - 31;

- индустриальный – 6;

- Шевченковский - 4;

- Слободской район – 3;

- Новобаварский – 2;

- Московский – 1;

– Немышлянский –1.

в Харьковской области:

- Харьковский район - 6;

- Изюмский – 3.

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В самом Харькове продолжались ракетные удары, которые вчера унесли много жизней простых горожан и разрушили их дома.

Также сообщается о начале штурма в Мариуполе, который осажден российскими войсками.

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