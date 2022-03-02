После того, как Евросоюз отключил 7 банков России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, в ЕС запретили продавать, поставлять, переводить или экспортировать банкноты евро в Россию или какому-либо физическому или юридическому лицу в России, включая ЦБ РФ.

Соответствующий документ опубликован в официальном журнале ЕС.

"С 12 марта 2022 года запрещается предоставлять специализированные финансовые услуги, которые используются для обмена финансовыми данными, юридическими лицами или организациями, указанными в приложении", — говорится в документе.

В приложении к постановлению перечислены семь российских банков: "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, банк "Россия", Совкомбанк, "ВЭБ.РФ" и ВТБ.

Вместе с этим, подобные услуги запрещаются предоставлять юридическим лицам, созданным в РФ, которые прямо или косвенно принадлежат более чем на 50% указанным в приложении банкам.

Также ЕС запрещает продавать, поставлять, переводить или экспортировать банкноты евро в Россию или какому-либо физическому или юридическому лицу в России, включая ЦБ РФ.

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