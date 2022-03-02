Начался седьмой день противостояния с Россией, которая атаковала Украину 24 февраля.

Как детально проходит эта война - мы следим в специальном обновляемом репортаже.

Анализируем, какая ситуация на фронте 2 марта.

Киев

Под столицей наступление противника проходит по линии Гореничи, Гостомель и Демидов, заявили сегодня утром в Генштабе ВСУ.

Гореничи, отметим, находятся практически прямо на Житомирской трассе, да еще и на южной ее стороне. Там, кстати, как вчера сообщали украинские телеканалы, уже идут бои в районе Белогородки. То есть, россияне появились уже в непосредственной близости к ключевой дороги на запад от столицы.

Причем Гореничи вплотную примыкают к столице. Со всех трех позиций можно наступать на Киев в разных направлениях.

С северо-востока через Черниговщину пробиваются 17 батальонно-тактических групп противника, говорят в Киеве.

"Захватчики остановлены в районах населенных пунктов Козелец, Бобровица, Макеев. На другом направлении, в районах населенных пунктов Светильня, Победа, Остролучье войска противника утратили наступательный потенциал", - заявили ВСУ.

То есть, на левом берегу Днепра с северной стороны россияне уже под Козельцом (62 километра до Киева), который расположен по трассе на Бровары и Киев.

А, судя по Бобровице, противник продвинулся с северо-восточного направления дальше Нежина и Прилук, где его фиксировали еще два-три дня назад.

Также отдельные российские группы подходят к Броварам с запада, а также стремятся к трассе на Борисполь (судя по перечисленным Генштабом населенным пунктам).

Другими словами, Киев пытаются блокировать со всех направлений, кроме южного. И постепенно российские группировки подходят ближе. В первую очередь - к востоку от Киева (к западу от Киева продолжаются бои в районе Ирпень и Бучи).

Харьков и Донбасс

Харьков уже вторые сутки находится под жестокими обстрелами. То есть понятно, что это подготовка к штурму города, откуда "с неба" пытаются выбить обороняющие украинские войска, их вооружение и штабы.

Учитывая, что все это происходит в плотной городской застройке, попадания в дома, квартиры, учреждения образования идут практически без перерыва. За минувшие сутки в городе более двадцати погибших.

По Харькову стреляют с севера. Но российские войска появились уже и с юга - уже несколько дней они находятся в районе Балаклеи. То есть они близки к тому, чтобы перерезать трассу на Изюм, а оттуда затем пойти либо на юг, к Донецкой области.

Также войска "ЛНР" вплотную подошли к Сватово. И, если его возьмут, то смогут соединиться с группировкой РФ у Купянска (либо же она поможет ударить по Сватово с другой стороны).

Из Сватово дорога открывается в тыл украинским войскам под Северодонецком и Лисичанском, к которому с запада подходит другая группировка войск РФ-"ЛНР". Оба города подвергаются сильным обстрелам.

На юге Донбасса сегодня "ДНР" вошли в Волноваху, но бои за город продолжаются. В Донецке также заявили, что блокировали Мариуполь, а ночью были сообщения о боях в его предместьях. Город сейчас практически без связи, дозвониться знакомым туда невозможно. Продолжаются обстрелы.

А после обеда в Мариуполе начались уличные бои. Город штурмуют с севера и северо-запада.

При этом ВСУ развили активность в центре бывшей ООС - вокруг Донецка и Горловки, которые сидят под жесткими обстрелами с человеческими жертвами. А на Горловку вчера даже прошел рейд, где убили несколько членов "народной милиции", а других взяли в плен.

Арестович уже это назвал "первым наступлением украинской армии".

Юг и Запорожье

Российские войска достаточно плотно закрепились в Херсоне, и фактически город под их контролем.

Что до Николаева, то в него они пока не вошли и прощупывают возможности севернее, где проходит трасса из Кропивницкого до автобана Киев-Одесса. А также расположена Южноукраинская АЭС.

Там вчера уже произошли бои, россиян отбросили от села Баштанка. Теперь бой идет снова, в районе Вознесенска.

Что касается Одесской области, то Генштаб ВСУ ожидает в ближайшее время там десанта российских войск.

Под Запорожьем россияне стоят на подступах к Энергодару, но пока в него не заходят. На въезде в город собрались люди и требуют от армии РФ не входить. Россияне выслушали это требование и пока в Энергодар войти не пытаются.

Но он лежит чуть вдали от основного пути на Запорожье. Поэтому давления пока и нет. А вот Васильевке - последнему городку на пути к областному центру - повезло меньше.

Последние несколько дней там продолжаются бои, город обстреливают "Градами", в городе много повреждений. Местные жители находятся без света, воды, заканчивается продовольствие.

Люди, фактически, в безвыходном положении. Некому привезти помощь и некому вывезти тех, кто хочет эвакуироваться.

Выход на Запорожье будет означать дальнейшие действия против Днепра с юга. Они могут начаться, если противник возьмет Харьков, откуда будет открыть путь на Днепр с северо-востока.

Таким образом, пока Россия осуществляет медленное продвижение вперед, нащупывая узкие места в обороне, сталкиваясь с сопротивлением украинских сил и неся потери. Но от своего стратегического замысла по окружению крупных городов, а также блокирования группы украинских войск на Донбассе в Москве отказываться не намерены и будут пытаться его осуществить и далее.

На этом фоне сегодня вечером стартует второй раунд переговоров между Украиной и Россией. Но позиции сторон разные. Украина требует прекратит огонь и объявить перемирие, а Россия не хочет этого делать до тех пор пока Украина не согласится выполнить политические требования РФ (отказ от НАТО, признание границ "ЛДНР", "денацификация").

В таких условиях пока сложно предположить чем переговоры могут закончиться.