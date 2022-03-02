Несмотря на стойкое сопротивление Украины, которого, как считают в западных СМИ, не ожидали в Кремле, рассчитывая на быструю победу, западные аналитики и представители власти предполагают, что Путин не будет отказываться от первоначальных целей операции и попытается захватить либо окружить Киев.

"Наши оценки не изменились - Россия, президент Путин, военные хотят взять Киев, и они продолжают добиваться прогресса", - сказал в интервью MSNBC пресс-секретарь президента США Джен Псаки.

Associated Press пишет о том, что "русские наступают на Киев" и что их намного больше, чем ожидалось.

Сильное сопротивление

"Российский военный конвой, угрожающий Киеву, оказался намного большим, чем предполагалось изначально: спутниковые снимки, сделанные в понедельник, показывают, что он занимает большую часть 40-мильного (64-километрового) участка дороги к северу от украинской столицы", - комментирует ситуацию Associated Press.

До сих пор уступавшие в вооружении, но полные решимости украинские войска, замедлили продвижение России и удерживали столицу и другие ключевые города.

"Официальные лица США говорят, что, по их мнению, вторжение оказалось более сложным, чем предполагал Кремль, хотя это может измениться по мере адаптации Москвы. Россия по-прежнему не контролирует воздушное пространство Украины.

Российские войска медленно наступает на столицу с населением почти 3 миллиона человек. Согласно спутниковым снимкам компании Maxar, в понедельник военная колонна, состоящая из сотен бронемашин, танков, артиллерии и машин поддержки, находилась не более чем в 17 милях (25 км) от центра города", - констатирует Associated Press.

Главный международный корреспондент BBC Лиз Дусе, отмечая, что шестой день российского вторжения проходит с тягостным предчувствием.

При этом журналист отмечает, что Украина демонстрирует "неожиданно сильное сопротивление наступлению могучей российской армии".

Окружение городов российской армией BBC называет "средневековой тактикой, примененной в Сирии с разрушительным эффектом, чтобы уморить голодом города ради подчинения - это военное преступление".

То же самое можно сказать и о предполагаемом применении кассетных боеприпасов против жилого района Харькова, второго по величине города Украины, расположенного на западе.

Журналист прочит, что Киев тоже могут окружить.

"Ледяной ветер марта теперь усиливает боль от стояния в очередях в магазинах, где быстро пустеют полки, и жизнь в неотапливаемых подвалах, а мир наверху становится все холоднее и темнее", - на такой пессимистичной ноте корреспондент BBC заканчивает сой репортаж.

Военный аналитик Джек Джейкобс в интервью NBC сказал, что России будет трудно взять Киев, а отряды теробороны будут сражаться до последнего. В то время как одна из главных целей россиян, по его словам, "захватить в плен или убить Зеленского и его окружение".

"Взятие столицы - еще одна главная цель, не в последнюю очередь потому, что это центр правительства и лидер сопротивления. Президент Путин хочет заменить демократически избранную власть президента Зеленского своим собственным, более послушным режимом", - пишет BBC.

Российские войска пытаются окружить город, но они, прогнозирует BBC, столкнутся с более жестким сопротивлением, чем глубже они будут продвигаться.

При этом многие сходятся во мнении, что в России ожидали быстрого захвата крупных городов, чего не пока не удается осуществить.

"Ключевым моментом является то, что российские войска сталкиваются с очень жестким сопротивлением Украины, чего, я думаю, они не ожидали", - сказал BBC эксперт по европейской безопасности Королевского института объединенных вооружений Эд Арнольд.

"Русские собираются быстро обеспечить военные цели"

Впрочем, считает он, российское военное командование быстро адаптируется к любым неудачам. Генерал Ричард Бэрронс, бывший высокопоставленный британский военачальник, говорит, что по-прежнему кажется, что русские "собираются довольно быстро обеспечить свои военные цели".

По мнению Бэрронса, первоначальные цели российского наступления состоят в том, чтобы "сломить украинскую армию, свергнуть центральное правительство и аннексировать часть Украины, чтобы она была поглощена Россией".

По некоторым из этих целей Россия уже добилась прогресса - российские силы теперь создали сухопутный мост в Украину из Крыма.

Эд Арнольд описывает это как "скромную цель". Но отсюда они могут попытаться окружить силы Украины, обороняющиеся на востоке.

"Самые опытные украинские части окопались вдоль линии соприкосновения на Донбассе, где последние восемь лет они сражались с поддерживаемыми Россией сепаратистами. До сих пор они, похоже, храбро отбивались от попыток русских прорвать их позиции с оккупированных территорий Донецка и Луганска. Но им будет гораздо труднее, если они окажутся в окружении. Дело в том, что значительная часть вооруженных сил Украины уже связана боевыми действиями и перегруппироваться будет сложно", - так описывает BBC ход войны, который пока складывается не в пользу Украины.

Городская война - самая сложная

Западные эксперты предрекают, что самые страшные дни еще впереди, а Киев может ждать кровавая бойня.



"Городские бои часто дают преимущество защитнику. Атакующим силам будет труднее маневрировать с улицы на улицу, где здания становятся оборонительными позициями. Гражданские лица тоже могут стать частью сопротивления и потенциальными целями. Городская война - самая сложная и кровопролитная для любой наступающей армии и требует больше сил", - объясняет BBC.

Река Днепр образует естественную преграду между востоком и западом Украины. Эд Арнольд описывает это как потенциальный "предел эксплуатации" для российских войск.

Если им удастся захватить Киев и остальную часть страны, то, по мнению Арнольда, продвижение дальше на запад вряд ли будет успешным.

"Президент Путин может надеяться, что после того, как его войска захватят столицу и разгромят украинскую армию, сопротивление рухнет. Но хотя 190 тысяч солдат может быть достаточно для вторжения, военные эксперты сомневаются, достаточно ли этого для оккупации второй по величине страны Европы. Украина больше Франции. Бэрронс, который был британским военным командующим в Ираке, говорит: "Если намерение Путина состояло в том, чтобы оккупировать всю Украину силой около 150 тысяч человек, это могло бы сработать только в том случае, если бы на это было согласие населения", - пишет BBC.

Бэрронс говорит, что любому правительству, установленному русскими, будет практически невозможно управлять населением примерно в 40 миллионов человек.

"У России есть силы победить украинскую армию, но будут партизаны"

В западных СМИ говорят, что Путина сохраняет шансы на военную победу, но считают, что подчинить в итоге страну ему будет сложно.

Бэрронс полагает, что, "хотя у России есть силы, чтобы в конечном итоге победить украинскую армию", ее можно заменить "очень стойким повстанческим движением".

Guardian стирает, что для того, чтобы "восстановить Российскую империю", Путину нужна относительно бескровная победа, которая приведет к относительно безболезненному миру.

"Планируя вторжение в Украину, Путин мог рассчитывать на многие известные факты. Он знал, что в военном отношении Россия превосходит Украину. Он знал, что НАТО не пошлет войска на помощь Украине. Он знал, что зависимость Европы от российской нефти и газа заставит такие страны, как Германия, колебаться в вопросе введения жестких санкций. Основываясь на этих известных фактах, его план состоял в том, чтобы нанести сильный и быстрый удар по Украине, обезглавить ее правительство, установить марионеточный режим в Киеве и переждать бессильную ярость западных санкций. Но в этом плане было одно большое неизвестное. Как американцы узнали в Ираке, а Советский Союз узнал в Афганистане, гораздо легче завоевать страну, чем удержать ее. Путин знал, что у него есть сила завоевать Украину. Но согласится ли украинский народ безмолвно принять режим Москвы?" - пишет Guardian.

Впрочем, уже очевидно, что изначальный путинский план быстрой победы не сработал. Именно поэтому Запад и ввел очень жесткие санкции. И продолжает готовить очередные пакеты санкций для давления, а также наращивает поставки оружия Киеву.

Поэтому обозреватели не исключают затяжной войны в Украине.

Первый этап полномасштабного вторжения начался со скоординированных артиллерийских обстрелов, ракетных ударов с воздуха, моря и наземных баз по украинским ПВО, авиабазам и узлам управления, пишет эксперт аналитического центра Observer Research Foundation Картик Боммаканти.

"Русские атаковали по четырем направлениям. К ним относятся Харьков, второй по величине город Украины, расположенный недалеко от границы с Россией на северо-востоке; второй путь нападения на украинскую столицу Киев – из Беларуси; третья из Донбасса; и, наконец, четвертая точка атаки - из Крыма и его военно-морской базы в Севастополе, который находится под российской оккупацией с 2014 года. Считается, что обе стороны понесли тяжелые потери, хотя точных цифр нет. Основная цель Москвы - ликвидация власти во главе с Зеленским, установление марионеточного пророссийского режима и полная демилитаризация Украины. Это потребует полного уничтожения всех очагов сопротивления, и данные из открытых источников свидетельствуют о том, что Россия пока использовала лишь часть своей военной мощи", - пишет эксперт Observer Research Foundation.

Можно было бы применить значительно большие силы, чтобы сломить украинскую оборону. Однако есть несколько неопределенностей и проблем, с которыми сталкивается путинское вторжение в Украину.

"Задача, стоящая перед российскими военными, заключается в том, что они пытаются подчинить себе страну с населением 44 миллиона человек, значительное число которых настроено крайне враждебно, и территорию, уступающую только России в Европе. Помимо географического размаха и мотивированного противника, высокий уровень урбанизации Украины способствует ведению боевых действий в городах. Уличные бои в украинских городах между российскими сухопутными войсками и украинскими солдатами и ополченцами потенциально могут втянуть российские войска в трясину. Кроме того, если украинские правительственные силы смогут установить оборонительные внутренние линии, они могут втянуть Россию в затяжную и бессрочную войну", - анализирует ситуацию эксперт.

Усиление этой возможности - границы Украины с восточными членами НАТО, а именно Польшей, Венгрией, Румынией и Словакией, которые могут служить базой для обучения и трансграничных операций, поддерживаемых за счет проникновения украинских бойцов сопротивления.

"НАТО, по всей вероятности, прибегнет к финансированию, вооружению и подпитке повстанческого движения против развертывания российских сил, обескровливая российское военное присутствие. Последний сценарий, по всей вероятности, разыграется только в ближайшие недели, месяцы и, возможно, годы, что указывает на трудности, с которыми сталкивается российское вторжение. И наоборот, Россия уже проникает в украинские города, маскируя своих солдат под местных жителей, чтобы выявлять и уничтожать регулярные украинские силы и бойцов сопротивления. Однако только время покажет, насколько успешной будет военная стратегия России", - прочит Observer Research Foundation.

Если предположить, что Путин предвидел возможность втягивания России в затяжную партизанскую войну, он, скорее всего, полностью разрушит крупные украинские города и разделит Украину на две половины - западную и восточную, считает Observer Research Foundation, причем последняя станет буферной зоной для России.

При этом большая часть страны, в основном западная, будет служить "благодатной почвой для возникновения и консолидации повстанческого движения, широко используемого НАТО против любой диспозиции в Киеве, установленной Кремлем".