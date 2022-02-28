Нажмет ли Путин на ядерную кнопку - главный вопрос, который звучит в мире.

Эксперт говорят: все зависит от исхода украинской битвы.

Прекращение поставок газа или ядерные удары

"Если лидер Кремля добьется своих военных целей, будущее Украины как суверенного государства окажется под вопросом. Если его сочтут неудачником и он понесет тяжелые потери, есть опасения, что это может побудить Кремль принять более отчаянные меры", - прочит корреспондент BBC Стив Розенберг.

И напоминают о пугающем предупреждении Путина в минувший четверг, когда он объявил по телевидению о своей "специальной военной операции" в Украине.

"Для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создавать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведёт вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории ещё никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий", - заявил он.



Также эксперты напоминают слова Путина в документальном фильме 2018 года о том, что "…если кто-то решит уничтожить Россию, мы имеем законное право на ответ. Да, это будет катастрофа для человечества и для мира. Но я гражданин России и ее глава государства. Зачем нам мир без России в нем?"

К ядерной войне, по мнению аналитиков, Путина могут подтолкнуть беспрецедентные санкции Запада, ведь "само существование путинской системы может быть поставлено под сомнение".

И сценариев "ответки" не так много - прекращение поставок газа в Европу или ядерные удары.

"Путин попал в затруднительное положение, - говорит BBC московский военный аналитик Павел Фельгенгауэр. - У него остается не так много вариантов, как только Запад заморозит активы Центрального банка России, и российская финансовая система фактически рухнет. Это сделает систему неработоспособной. Один из вариантов для него - прекратить поставки газа в Европу, надеясь, что это заставит европейцев пойти на уступки. Другой вариант - взорвать ядерное оружие где-нибудь над Северным морем между Великобританией и Данией и посмотреть, что произойдет".

Вопрос в том, если бы Путин выбрал ядерный вариант, стал бы кто-нибудь из его близкого окружения его отговаривать или пытаться остановить его.

Журналист BBC склонен полагать, что перечить Путину никто не станет, поскольку "в путинской России правитель всесилен".

"Никто не готов противостоять Путину, - говорит Павел Фельгенгауэр. - Мы в опасной ситуации".

Newsweek солидарен с мнением, что провал в Украине может поставить мир на грань ядерной войны. И фактически призывают "принести в жертву" Украину ради спасения всего человечества.

Для Путина захват Украины, считает издание станет эндшпилем (заключительная часть шахматной партии, после того как большинство фигур были разменяны в его стремлении восстановить империю).

"Если этого не произойдет, это будет означать, что в какой-то момент две крупнейшие ядерные державы мира сойдутся в схватке со всеми вытекающими. Своими словами и, что более важно, своими действиями Байден лихорадочно сигнализирует Путину: ты зашел далеко, но дальше мы не позволим. Встревоженный мир надеется, что российский лидер, довольный победой на Украине, получит сообщение", - пишет Newsweek.

Тем более, что, как считает Economist, несмотря на масштабные санкции, у Запада мало возможностей остановить операцию в Украине. Ключевой момент здесь - Европе нужны российские газ и нефть.

"Те, кто воображал, будто санкции мгновенно обрушат российскую экономику, наверняка будут разочарованы. Мир по-прежнему нуждается в российской нефти и газе", - пишет издание.

И прочат в перспективе выигрыш Кремля от роста цен на энергоносители.

"Западу грозит отрезвляющая неудача, поскольку санкции как инструмент внешней политики оказывают лишь ограниченное воздействие. Одна из причин состоит в том, что от них страдают и те, кто эти санкции вводит, причем зачастую несоразмерно. Санкции против крупных российских банков затруднят им жизнь, но Россия с ними справится. Она накопила большие резервы, постаралась снизить зависимость от доллара и может прибегнуть к помощи Китая, чтобы уклониться от ограничительных мер. Противовесом финансовому шоку станут рекордные прибыли от повышения цен на нефть и газ", - пищи Economist.

Американские ястребы типа Джона Болтона, занимавшего у Трампа должность советника по национальной безопасности, объясняют войну России в Украине "слабостью" Байдена.

По мнению Болтона, эта слабость возникла еще во времена Джорджа Буша, который не помешал Путину начать войну в Грузии в 2008 году. В особенности это характерно для Трампа, у которого работал Болтон, и который на этой неделе похвалил Путина за "сообразительность". Болтон сказал: "Сейчас в Брюсселе звучит много жестких заявлений. Но все эти суровые разговоры и чашки кофе не стоят". На его взгляд, Америка должна была уже давно направить войска в Украину, чтобы сдержать Москву. А теперь уже "слишком поздно".

Поможет ли НАТО рыть схроны?

"Должен ли Запад помогать украинским партизанам, если до этого дойдет?", - с такой статье вышла на BBC статья Гордона Кореры, корреспондента по вопросам безопасности.

"Запад с большой осторожностью относится к идее непосредственного военного участия в конфликте, но открыто поставляет Украине вооружения, такие как, например, переносные противотанковые ракетные комплексы, весьма пригодившиеся в первые часы войны. Кроме того, вот уже несколько лет как представители британских и американских спецслужб и разведки конфиденциально делятся знаниями и опытом со своими украинскими коллегами. Один из военных экспертов рассказал Би-би-си, что в этом случае речь идет о действиях, которые следует предпринимать в ходе так называемых нерегулярных военных действий. Другими словами - в партизанской войне, подобно той, которую вели спецподразделения британской армии во Второй мировой войне", - пишет Корера.

Еще один опыт тех времен - это так называемые схроны.

"В начале холодной войны на территории возможного вторжения советских танков в Западную Европу организовывались тайные склады оружия, которыми можно было бы воспользоваться в случае начала военных действий. По словам одного человека, хорошо знакомого с ситуацией, это - классический пример действий времен Второй мировой. Не исключено, что часть эти планов уже была задействована для того, чтобы затормозить скорость продвижения российских войск", - продолжает Корера.

Но сейчас и Вашингтон, и Лондон должны решить, как далеко они готовы зайти в помощи долгосрочному сопротивлению украинского населения, считает корреспондент BBC, подобно тому, которое возникло после вторжения советских войск в Афганистан более сорока лет назад.

Тогда Запад поставлял вооружения и осуществлял подготовку афганских моджахедов, которые нападали на советских солдат небольшими группами из засад.

Британская разведка МИ-6 направляла своих сотрудников в Афганистан, где они работали непосредственно с полевыми командирами. ЦРУ поставляло огромное количество вооружений, включая и зенитно-ракетные комплексы "Стингер", которые сбивали российские военные самолеты.

"Партизанская война длилась десять лет, но в конце концов Советскому Союзу пришлось уйти. За это время число погибших солдат и офицеров постоянно росло, что способствовало росту недовольства среди населения. Многие считают, что поражение в Афганистане ускорило развал СССР.

Некоторые отставные военные и бывшие сотрудники разведок говорят, что, если возникнет такая необходимость, следует поддерживать гражданское сопротивление в Украине.

И когда Борис Джонсон заявляет о необходимости повысить ставки для России и наглядно продемонстрировать ей, что вторжение успехом не увенчалось, не исключено, что он имеет в виду не только экономические последствия санкций, но и человеческие издержки, число жизней российских солдат, которыми придется за эту войну заплатить". - пишет Корера.

"Не получится ли так, что мы в результате получим второй Афганистан? Есть несколько моментов, которые не позволяют дать однозначного ответа. Во-первых, надо учесть стратегю России. Москва говорит, что не собирается оккупировать Украину, и не исключено, что это - правда. Возможно, она понимает, что оккупация потребует больших издержек, и что гораздо проще будет просто посадить в Киеве покорное ей правительство. Хотя, конечно, события могут развиваться таким образом, что этот вариант не сработает. Во-вторых, для успешного сопротивления требуется безопасный плацдарм. В 80-х годах прошлого века американцы и британцы использовали для этой цели Пакистан. Для Украины же такой базой теоретически может стать одна из пограничных с нею стран, которая является членом НАТО. В этом случае риск будет заключаться в том, что Россия воспримет это как агрессию и не замедлит с ответом. Что приведет к неконтролируемому расширению конфликта. Разумеется, события могут развиваться и по-другому, например, в том случае, если Россия решит разделить Украину на две части", - прогнозирует BBC.

"Ось автократий"

Западу давно было ясно, что он не будет воевать за Украину, вторит Times.

"Стратегия заключалась в том, чтобы попытаться сдержать Россию экономическими мерами, но по необъяснимым причинам их не было до самого начала спецоперации. Западные лидеры, безусловно, могут ввести санкции, от которых у России заслезятся глаза. Проблема в том, что они вызовут слезы и у них тоже", - пишет автор Times.

Москва, судя по всему, уверена, что справится с любыми введенными против нее ограничениями, в том числе при поддержке Китая.

"В этих условиях нужно, чтобы Запад полностью бойкотировал российские нефть и газ. Это привело бы к скачку цен на оставшиеся запасы, зато показало бы России долгосрочный экономический ущерб, который она наносит самой себе. Но, к сожалению, этого не произойдет. В Лондоне признают, что не знают, сможет ли Запад найти замену российским нефти и газу. Лучшее, что они могут сделать, - высвободить больше ресурсов из мировых запасов, чтобы снизить цены. И вот в такие времена Китай предлагает помощь России. Эта "ось автократий" намерена действовать сообща, чтобы бросить вызов международному порядку. Посмотрите, как Китай обвиняет США и НАТО в решении Путина осуществить спецоперацию в Украине. Именно это втягивает азиатских союзников Америки в конфликт с Россией: они признают, что если Путину украинская эпопея сойдет с рук, то Си Цзиньпин осмелеет. Генсек НАТО, признал, что сейчас в Европе разворачивается конфликт "такого масштаба и типа, которые принадлежат истории". Мы вступаем в новую эру напряженности, в которой нам необходимо реалистично оценивать издержки как снижения нашей зависимости от авторитарных режимов, так и защиты себя и наших союзников от них", - пишет Times.