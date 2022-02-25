В западных СМИ обсуждают последствия санкций для самого Запада, из-за чего пока воздерживаются отключать SWIFT России, дальнейшие военные планы Путина в Украине и риски ядерной войны.

Невыгодные "адские санкции"

Многие считают, что война в Украине не приведет к "адским санкциям" против России, в противном случае пострадает весь мир.

"Это повлечет за собой последствия, в том числе болезненные скачки и без того высоких цен на газ для американцев, пытающихся избежать последствий пандемии. И это может возродить холодную войну, которая когда-то казалась пережитком истории, создав новое опасное противостояние между США и Россией, крупнейшими ядерными державами мира", - пишет CNN.

Один высокопоставленный дипломат сказал BBC, что, хотя идея отключения России от SWIFT "существует", сейчас она не в центре внимания.

При этом повторяется тезис о том, что Запад не будет воевать с Россией за Украину, а вместо этого пошлет войска в соседние страны НАТО, которые, как опасаются в Альянсе, могут стать следующей целью Путина.

"Соединенные Штаты не будут посылать войска для борьбы с Россией непосредственно в Украине, учитывая, что Украина, не являющаяся членом НАТО, не пользуется гарантиями взаимной защиты альянса. Но почти наверняка Вашингтону придется отправить войска обратно для поддержки своих европейских союзников и на базы, которые они начали покидать 30 лет назад. Прибалтийские страны Латвия, Литва и Эстония внезапно выглядят уязвимыми и, в отличие от Украины, являются членами НАТО, которые США обязаны защищать по договору", - пишет CNN.

"НАТО привело в боевую готовность боевые самолеты, но западный альянс ясно дал понять, что не планирует отправлять боевые подразделения на саму Украину", - о том же пишет BBC.

Еще один план борьбы с Россией - через финансовую поддержку националистов-партизан.

"Существует также возможность финансируемого США повстанческого движения на Украине, что повышает риск новой прокси-войны (опосредованная война, - Ред.) между Вашингтоном и Москвой", - считает CNN.

В более широком смысле войны в Украине называют еще одним вызовом со стороны России глобальной мощи Америки и концепции свободного и демократического мира. Особо на Западе опасаются объединения России и Китая, которое увеличивает угрозы для США на фоне раскола в американском истеблишменте.

"Либеральная демократия сейчас сталкивается со страшным вызовом не только со стороны реваншистской России, но и со стороны растущей авторитарной сверхдержавы Китая. И в отличие от времен холодной войны, когда все партии твердо стояли перед лицом 40-летней борьбы с коммунизмом, собственная демократия Америки пошатнулась, потому что ей угрожал бывший президент, пытавшийся удержаться у власти (Трамп, - Ред.)", - констатирует CNN.

Телеканал предсказывает, что "это конфликт, который будет длиться месяцы и годы независимо от того, пойдет ли вторжение Путину на пользу или нет".

"Он изменит облик Европы и установит устойчивые линии конфликта внутри Украины и на границах Украины с Западом", - прочит в беседе с CNN эксперт по России, бывший высокопоставленный офицер ЦРУ Пол Кольбе.

Wall Street Journal называет нынешнюю войну в Украине "самым агрессивным действием Путина" в рамках стратегии, согласно которой он пытается пересмотреть итоги распада СССР, холодной войны и последовавшего расширения НАТО и ЕС в сторону границ России.

"Для США и их союзников нынешняя ситуация - "тест на единство", отмечает газета: западные союзники теперь должны скоординированно ответить на вызов глобальному балансу сил, который бросил президент России. Главная проблема - энергозависимость Европы от России", - напоминает WSJ.

"Каинова печать"

Bloomberg называют начало войны в Украины "темным днем" для Европы (по выражению немецкого канцлера Олафа Шольца) и "Каиновой печатью".

"Для европейских лидеров это вторжение стало одним из самых мрачных часов со времен Второй мировой войны", - вторит BBC.

"На Россию теперь наложена своего рода Каинова печать. Но отмечен ей не только Путин - все россияне. Наша идентичность, где бы мы ни находились физически, теперь отравлена этим вторжением и нашим собственным провалом в попытке остановить диктатора задолго до того, как он пересек черту", - пишет колумнист, россиянин оппозиционных взглядов Леонид Бершидский.

А вот консервативное издание American Thinker критикует Джо Байдена. Его и его команду называют "шайкой управленческих бездарей", которые также разменяли Украину в этой геополитической борьбе.

"Путин вернет Украину на свою орбиту", - такой прогноз делает издание.

"Президент Путин глубоко возмущен тем, как закончилась холодная война, когда Россия потеряла власть, территорию и влияние. Расширение НАТО на восток вызвало у него горечь. Более того, он все чаще звучит как человек, выполняющий мессианскую миссию по возвращению Украины на орбиту Москвы", - согласен корреспондент BBC Стив Розенберг.

"Многие из аргументов Путина были ложными или иррациональными, поскольку он утверждал, что его целью была защита людей, подвергшихся издевательствам и геноциду, и стремление к "демилитаризации и денацификации" Украины. В Украине не было геноцида, и это живая демократия во главе с президентом-евреем", - пишет BBC.

Изоляция Киева и атака с Приднестровья

Джонатан Маркус, эксперт Эксетерского университета, в колонке на BBC описывает возможный военный план России. И делает вывод, что главная часть операции с захватом Киева - впереди.

"Хотя первоначальные атаки были нанесены с воздуха и ракетами, реальная сила России - это ее наземные силы - тяжелая бронетехника, механизированные части и, прежде всего, артиллерия и ракеты. За первоначальными ударами по аэродромам, логистическим центрам и, возможно, центрам ПВО и командования быстро последовали наземные наступления на Украину с севера, из Крыма на юге и из восточных сепаратистских анклавов на Донбассе. Их целями вполне могут быть изоляция столицы Украины Киева, а также отсечение и уничтожение украинских сил на востоке страны. Атаки на аэропорты в Украине могут отчасти быть попыткой сдержать и предотвратить дальнейшие поставки западного оружия в страну. Тем временем российские учения в Приднестровье - сепаратистском районе Молдавии, граничащем с Украиной и Румынией, - вызывают опасения, что Россия может попытаться завершить другие "незавершенные дела". Современный механизированный бой стремителен, жесток и чрезвычайно разрушительен. Таких боев Европа не видела с 1945 года", - пишет Маркус.

Telegraph пишет, что Путин, который давно считает Украину частью России, увидел возможность избавиться от "раковой опухоли" расширения НАТО, поскольку его армия сильна, Запад - слабый и разрозненный.

"Причину, почему Путин решил действовать именно сейчас, следует искать в элементарной расстановке сил. Российские вооруженные силы сейчас мощнее и боеспособнее всего со времен холодной войны. Государственная казна тоже в порядке, и Путин решил, что выдержит издержки в связи с конфликтом и неизбежными санкциями. Запад же, наоборот, переживает исторический период экономической, военной и политической слабости", - резюмирует издание.

С точки зрения Кремля, сегодняшние издержки на боевые действия ничтожны по сравнению с риском бездействия, утверждает научный сотрудник Евразийской программы Института внешней политики Роб Ли.

"Украинские силы скоро будут скованы"

Западные СМИ сходятся во мнении, что Украине, без серьезной поддержки Запада, будет сложно защищаться.

"Украина уступает по численности и вооружению по всем направлениям - после значительных инвестиций и модернизации российских вооруженных сил президентом Путиным. Доктор Джек Уотлинг из Королевского института объединенных служб говорит: "Я думаю, что украинцы находятся в очень сложном положении. Украине будет трудно защищать тысячи миль своей границы - от Белоруссии на севере до Крыма на юге. Если представить Украину как циферблат, русские могут атаковать с 10 до 7 часов", - пишет BBC.

Но реальное неравенство между российскими и украинскими силами находится в небе.

По словам Бена Барри, эксперта международного института стратегических исследований, Москва разработала собственную версию "шока и трепета" с интегрированной авиационной, ракетной и реактивной артиллерией дальнего действия.

"Это позволяет русским атаковать украинские центры управления и контроля, склады боеприпасов, ВВС и ПВО издалека.

Похоже, это уже началось с ударов крылатыми ракетами по целям вблизи Киева", - говорит Барри.

Джек Уотлинг из британского Королевского объединенного института оборонных исследований говорит, что у русских есть очень значительный арсенал современного оружия и возможностей, на которые у Украины нет ответа - например, системы крылатых и баллистических ракет "Искандер".

"Недавно Украина получила поставки «смертоносной помощи» из США и Великобритании, но в основном это ракеты класса "воздух-воздух" малой дальности и противотанковые средства. Короче говоря, Россия превосходит Украину по вооружению и по дальности. Учитывая превосходство России в воздухе и оружии большой дальности, опасность для украинских сил заключается в том, что они скоро будут скованы", - резюмирует журналист BBC Розенберг.

По мнению Уотлинга, украинские силы могут быть лишены возможности маневрировать и передислоцироваться, чтобы противостоять наступлению России с любого другого направления.

Многие из наиболее подготовленных и оснащенных подразделений Украины находятся на востоке страны — вблизи линии контроля в Луганске и Донецке, - где боевые действия ведутся с 2014 года.

Представители западной разведки заявили Би-би-си, что есть серьезные опасения, что Россия может попытаться их окружить.

Однако вооруженные силы Украины лучше обучены и оснащены, чем когда Россия вторглась в Крым.

Барри говорит, что подразделения и солдаты получили полезный боевой опыт в борьбе с "ЛДНР".

Но он добавляет, что они в основном участвовали в линейных позиционных боевых действиях, и требования "маневренной войны" будут намного сложнее.

Российские силы способны быстро передвигаться благодаря мобильным ракетным установкам и средствам ПВО. Российские войска также закалены в боях после вторжения в Крым и в Сирии.

"Лидеров гражданского общества убьют"

Если боевые действия войдут в города и поселки Украины, то, как считает BBC, это может дать украинским силам шанс. И предсказывает жесткую схватку за Киев.

"Хорошо подготовленный защитник может сделать городские бои трудными и кровавыми для любого нападающего, как это было показано в Сталинграде во время Второй мировой войны и совсем недавно в Мосуле в Ираке. Бен Барри считает, что российские силы могут сначала попытаться обойти города и поселки. Но он считает очень маловероятным, что русские смогут избежать городских боев, не в последнюю очередь в Киеве, учитывая его политическое значение", - прочит BBC.

Уотлинг говорит, что если Украина сможет должным образом защитить свои города, то они смогут продержаться довольно долго.

Поставляемые Великобританией легкие противотанковые орудия (также известные как NLAW) могут помочь в ближнем бою, когда украинские силы могут передвигаться, используя прикрытие зданий.

Россия не может просто полагаться на авиаудары и артиллерию для контроля над городами. Но Уотлинг говорит, что у России уже есть агенты и оперативники на местах. Он считает, что "в Киеве будут диверсии и нетрадиционные операции, чтобы попытаться дестабилизировать правительство". Россия, добавляет он, также попытается окружить города и использовать дальнобойную артиллерию для поражения очагов сопротивления, а затем попытается использовать спецназ и агентов, чтобы "фактически убить лидеров гражданского общества".

В общем, по прогнозам Уотлинга, несмотря на решимость Украины выжить как стране, при превосходстве противника "это будет чрезвычайно кроваво".