Глава Белого дома Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин не остановится на Украине. Своими действиями намеревается восстановить Советский Союз.

Об этом американский президент сказал во время выступления 24 февраля, посвященного вторжению Россию в Украину.

"Амбиции Владимира Путина не ограничиваются одной Украиной. Его цель ясна. Он хочет восстановить СССР", - считает Джо Байден.

Хозяин Белого дома также обратил внимание на то, что Вашингтон не планирует отправлять свой военный контингент для разрешения украинского конфликта.

Ранее "Страна" писала, что в той же речи Байден пообещал наказать Путина санкциями, которые почувствуют все россияне. Санкции коснутся прежде всего банков.

"Мы ограничим способность властей России действовать в долларах, евро, иене… Введены санкции против банков, которые владеют активами на триллион долларов. Мы отключим банки от финансовой системы", - пообещал Байден.

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