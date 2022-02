После того как госсекретарь США Энтони Блинкен отменил встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, запланированную на 24 февраля, в Белом доме заявили, что встреча президентов Джо Байдена и Владимира Путина в планах также не значится.

Об этом на брифинге сообщила представитель Белого дома Джен Псаки.

"На данном этапе это, безусловно, в планах не значится", - сказала Псаки в ответ на вопрос о возможности саммита.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, что должно произойти, чтобы США вновь вернулись к рассмотрению вопроса о встрече лидеров, Псаки ответила, что Россия должна пойти на деэскалацию.

"Мы никогда не будем полностью закрывать дверь дипломатии, и я не думаю, что госсекретарь поступил таким образом. Но развивая то, что он сказал - дипломатия не принесет успеха, если Россия не изменит свой курс. Он сказал, что было бы неправильно проводить такую встречу со своим коллегой, министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Изначально планировалось, что любой контакт с президентом России Владимиром Путиным последует после этого. Так что на данный момент ничего такого не планируется", - сказала она.

Tune in for a briefing with Press Secretary Jen Psaki. https://t.co/0Iuk4uCchl