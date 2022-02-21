Возможный саммит президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена состоится не раньше четверга, 24 февраля. Об этом сообщил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

По данным представителя французской стороны, саммит может пройти на "нейтральной территории", но окончательное решение по этому поводу ещё не принято.

"Мы не знаем дату, мы знаем, что сегодня снова состоятся обмены мнениями между Жаном Ивом Ле Дрианом (глава МИД Франции, - Ред.) и его коллегой Лавровым (глава МИД России, - Ред.), а в этот четверг - переговоры между госсекретарем США Энтони Блинкеном и Лавровым", - заявил Бон.

Также он добавил, что обычно такие мероприятия происходят в нейтральном месте, но решение на этот счет еще не принято.

Напомним, что как раз на четверг запланирована встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Скргея Лаврова.

Ранее "Страна" писала о том, что в Кремле заявили об отсутствии конкретных планов о саммите России и США на уровне президентов пока нет.

Также мы сообщали о заявлении Кремля, что Путин и Макрон ночью провели еще один телефонный разговор и обсудили Украину.