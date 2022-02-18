Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена может произойти в конце следующей недели, если не будет "российского вторжения в Украину".

Об этом со ссылкой на главу пресс-службы Госдепа США Неда Прайса сообщает ТАСС.

"Госсекретарь во время выступления в Совете Безопасности ООН сегодня отметил, что, поскольку мы считаем единственным ответственным путем урегулирования этого кризиса дипломатию и диалог, он предложил встретиться с министром иностранных дел Лавровым на следующей неделе. Российская сторона ответила, предложив даты в конце следующей недели, мы их принимаем при условии, что не будет дальнейшего российского вторжения в Украину", - заявил Прайс.

Напомним, вчера Россия дала письменный ответ США по реакции на предложения безопасности. В документе написано, что "американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности".

"Страна" подробно писала, о чем за два месяца смогли договориться Россия и США.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что готовы предложить США в рамках переговоров о гарантиях безопасности.