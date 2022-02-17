Американская сторона получила письменную реакцию России в рамках диалога по безопасности, сообщает телеканал CBS со ссылкой на Госдепартамент США.

Документ был передан в четверг, 17 февраля, главе американской дипмиссии в Москве Джону Салливану.

Позже текст был опубликован МИД.

В документе написано, что "американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности".

К таковым элементам, на которые США не дали конструктивного ответа, в послании отнесены:

- отказ от дальнейшего расширения НАТО,

- об отзыве «бухарестской формулы» о том, что «Украина и Грузия станут членами НАТО»

- об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности,

- о возврате военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 год, когда был подписан Основополагающий акт Россия-НАТО.

"Эти положения имеют для Российской Федерации принципиальное значение", — сказано в документе

Россия, как предупредили в МИД РФ, будет вынуждена отреагировать.

"В отсутствие готовности американской стороны договариваться о твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников, Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера», - говорится в ответе.

Много места в нем уделено и Украине.

Приведём отрывки.

"Никакого «российского вторжения» на Украину, о чем с осени прошлого года заявляют на официальном уровне США и их союзники, нет и не планируется, поэтому утверждения об «ответственности России за эскалацию» нельзя расценить иначе, как попытку оказать давление и обесценить предложения России по гарантиям безопасности".

"В случае принятия Украины в НАТО возникнет реальная угроза того, что режим в Киеве попытается силой «вернуть» Крым, втянув США и их союзников, в соответствии со ст.5 Вашингтонского договора, в прямой вооруженный конфликт с Россией со всеми вытекающими последствиями".

"Повторяющийся в ответе США тезис, что Россия якобы «разожгла конфликт на Донбассе», несостоятелен. Его причины носят сугубо внутриукраинский характер. Урегулирование возможно только путем реализации Минских соглашений и «Комплекса мер», очередность и ответственность по реализации которых четко прописаны и единогласно подтверждены резолюцией Совета Безопасности ООН 2202, в том числе США, Францией и Великобританией. В п. 2 данной резолюции сторонами названы Киев, Донецк и Луганск. Ни в одном из этих документов не говорится об ответственности России за конфликт на Донбассе. Россия вместе с ОБСЕ играет роль посредника в главном переговорном формате – Контактной группе – и вместе с Берлином и Парижем – в «нормандском формате», который формулирует рекомендации сторонам конфликта и следит за их выполнением.

Для деэскалации ситуации вокруг Украины принципиально важно выполнение следующих шагов. Это – принуждение Киева к выполнению «Комплекса мер», прекращение поставок Украине оружия, отзыв оттуда всех западных советников и инструкторов, отказ стран НАТО от любых совместных учений с ВСУ и вывод всех ранее поставленных Киеву иностранных вооружений за пределы украинской территории".

Напомним, в декабре 2021 года Россия опубликовала стратегическое предложение по гарантиям безопасности к США и НАТО. Среди 12 пунктов, которые есть в нем, исключение дальнейшего расширения НАТО на восток и присоединения к нему Украины.

В январе прошли переговоры России с США и НАТО и обсуждения в ОБСЕ этого вопроса. 26 января США и НАТО передали России свои письменные ответы на предложения Москвы.

Во вторник, 15 февраля, в Министерстве иностранных дел России заявили, что подготовка ответов РФ по гарантиям безопасности на предложения США и НАТО находятся на финальной стадии.

Что США готовы предложить РФ в рамках соглашений по безопасности, подробно рассказывала Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно".