Президент США Джо Байден в своем обращении по поводу ситуации вокруг Украины, анонсированном Белым домом несколькими часами ранее, предупредил Россию, чтобы та не нападала на американцев в Украине. Иначе он обещал жесткий ответ.

Трансляция его речи идет в Фейсбуке администрации.

"В случае нападения на американцев в Украине Вашингтон ответит жестко", - угрожающе сказал президент США.

Это заявление прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Учитывая, что в оправке войск в Украину Байден в этом же обращении отказал, то не совсем понятно, о каких американцах идет речь. Видимо, о тех гражданах США, которые не успели уехать из страны. Но сам Байден этого не объяснил", - предположил канал.

Ранее "Страна" приводила другие посылы из речи Байдена. Так, он заявил, что США нацелены на дипломатическое решение кризиса и то же самое слышат от России.

Также мы разбирались, начнется ли война с Россией 16 февраля, как предрекала западная пресса. Напомним, 15 февраля сразу несколько британских СМИ не просто назначили войну на среду, но даже указали конкретное время российского "вторжения" - три ночи по киевскому времени. Войну в эту дату уже успели опровергнуть как в Украине, так и в России.