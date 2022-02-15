В среду, 16 февраля, в Украине ожидается переменно облачная погода без существенных осадков, только в Закарпатье и Прикарпатье возможен небольшой дождь с мокрым снегом. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в северо-восточной части и Карпатском регионе ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер южный 5-10 м/с.

Температура воздуха ближайшей ночью от ноля до 5 градусов мороза. На северо-востоке страны местами до 6-11 градусов ниже ноля. В дневные часы ожидается плюсовая температура - до +2-7 градусов. А в Одесской области и Крыму прогреется до +9.

В Киеве и области завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный 5-10 м/с.

Температура ночью до 2-4 градусов мороза, днем до 3-5 градусов выше ноля.

Ранее "Страна" писала о том, что Антициклон Ingo принес в Украину потепление и туманы. На днях в Черкассах зафиксировали аномальное потепление. Температура воздуха 11 февраля в городе достигала +10,5 градусов.

Также мы сообщали, что синоптик рассказала, какой будет погода в Украине и обещала к выходным потепление до +12.