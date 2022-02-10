Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал снимки зайца, лисы и косули из зоны отчуждения ЧАЭС, гуляющих возле села.

Соответствующее фото появилось в Facebook организации в четверг, 10 февраля.

Животные попали в фотоловушку возле села Новоселки. На фото видно, как животные пробираются по снегу возле дома.

"История с одной фотоловушки возле села Новоселки", - подписали данные фото сотрудники заповедника.

Напомним Чернобыльский заповедник уже делился снимками с фотоловушки, на которых был заяц-русак. На одном фото ушастый зверь запечатлен среди буйной зелени, а на втором - по колено в сугробах.

Ранее мы писали, что в Чернобыльском заповеднике показали следы диких жителей зоны отчуждения на снегу. На снимках видно, что по заснеженным полянам заповедника ходили разные звери, отпечатки их лап отчетливо видно на снегу.

Также мы рассказали, что заповедник показал фото оленихи в ожидании новой жизни. Новорожденный олененок покрыт несколькими рядами светлых пятен, весит 8-11 кг. Осенью, после первой линьки, они исчезают.