В субботу, 5 февраля, сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в зоне отчуждения ЧАЭС поделились фотографиями неизвестных следов на снегу.

Об этом сообщает пресс-служба заповедника на своей странице в Facebook.

"Там на неведомых дорожках следы неведомых зверей", - процитировали в пресс-центре отрывок из вступления к поэме "Руслан и Людмила" Пушкина.

На снимках видно, что по заснеженным полянам заповедника ходили разные звери, отпечатки их лап отчетливо видно на снегу.

Подписчики в комментариях предполагают, что это могли быть и заяц, и кабан, и лось, и даже белка.

Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Ранее "Страна" сообщала, что в Чернобыльском заповеднике показали редкую птицу, которая приходится тезкой классику литературы. Гоголь (латинское название птицы Bucephala clangula) занесен в Красную книгу Украины. До середины ХХ века он часто гнездился в долине Припяти. Но постепенно его численность уменьшилась.

Также напомним, что Чернобыльский заповедник показал фото табуна лошадей Пржевальского, которые пасутся на снегу среди берез. Сейчас в заповеднике находится приблизительно 150 особей данного вида. Лошадь Пржевальского - это единственный вид диких лошадей, которые еще остались.